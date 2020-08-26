Orta alan rotasyonuna yerli isimler arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi.
Genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.
Alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen 22 yaşındaki Berat Özdemir, altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nde geçen sezon 31 Süper Lig maçında 2015 dakika süre aldı ve 2 gol attı.
Genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.
Alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen 22 yaşındaki Berat Özdemir, altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nde geçen sezon 31 Süper Lig maçında 2015 dakika süre aldı ve 2 gol attı.