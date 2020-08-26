Galatasaray için Berat Özdemir iddiası

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nin yetenekli orta saha oyuncusu Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray için Berat Özdemir iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2020 10:07
Orta alan rotasyonuna yerli isimler arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi.

Genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

 Alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen 22 yaşındaki Berat Özdemir, altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nde geçen sezon 31 Süper Lig maçında 2015 dakika süre aldı ve 2 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için