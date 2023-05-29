Galatasaray'da Uğurcan Çakır sesleri

Muslera'nın yaşının ilerlemesinden kaynaklı kaleci transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler Uğurcan Çakır'a dönmüş durumda. Galatasaray bu transfer için 8 milyon euro'ya kadar çıkabilir.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Uğurcan Çakır sesleri
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29 Mayıs 2023 09:41
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 10:01
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarına da başladı.

Galatasaray, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor. Galatasaray'ın 27 yaşındaki milli file bekçisi için ekonomik olarak şartları zorlayacağı ve 7-8 milyon euro'lara kadar çıkacak bir teklif hazırlığına girdiği kaydedildi.

Trabzonspor daha önce Uğurcan Çakır için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlemiş ancak bu rakama yaklaşan bir teklif gelmemişti.

GALATASARAY'DA KALEDE BİR YOL AYRIMI DAHA

Galatasaray'da kaledeki diğer bir değişim ise Okan Kocuk'la yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yollarını ayırıyor. Geçen sezon Giresunspor'da gösterdiği performansla ligin dikkat çeken kalecilerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Muslera'dan formayı almakta yine zorlandı. Son olarak ise Okan Kocuk ile Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor ilgileniyor.

BU SEZON YALNIZCA 5 MAÇA ÇIKTI

Muslera'yı geçmekte zorlanan 27 yaşındaki Okan Kocuk bu sezon yalnızca 5 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol yerken, 2 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 

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