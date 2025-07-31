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Galatasaray'da Osimhen sonrası yeni hedef!

Victor Osimhen'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, rotasını kaleci transferine çevirdi.

calendar 31 Temmuz 2025 08:45 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Osimhen sonrası yeni hedef!
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Galatasaray, uzun bir sürenin ardından Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Öte yandan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray'da transferler gelmeye devam edecek.



Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, bu kez kaleci transferini bitirecek.

Cimbom, her ne kadar Gardhi aracılığıyla Gianluigi Donnarumma için Paris Saint-Germain ile temasa geçse de kararını Ederson'dan yana kullandı.

SONA YAKLAŞILDI

Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı file bekçisinin transferinde sona yaklaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray cephesi, 31 yaşındaki eldiven ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

İNGİLİZLERLE PAZARLIK YAPILACAK 

Cimbom, Victor Osimhen'e resmi imzayı attırdıktan sonra Manchester City ile bonservis pazarlığına oturacak.

Bu transferi bir an evvel sonlandırma niyetinde olmak isteyen Galatasaray yönetimi, anlaşma zemini arayacak.

MAAŞI 8 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki Ederson Moraes'i transfer etmesi halinde oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş ödemesi yapacağı kaydedildi.

Galatasaray, İngiliz devine de 8-9 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeme niyetinde.

Ederson, Ada temsilcisi ile 1'i Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 18 kupa zaferi de yaşadı.

GARDI'DEN EDERSON YANITI

Öte yandan Menajer George Gardi, Victor Osimhen ile İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Transfer soruları üzerine konuşan Gardi "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık, görüşmeler epey zaman aldı. Victor sadece buraya gelmek istedi. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli." dedi.

Manchester City'den Ederson'la ilgili sorulara cevap veren Gardi "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

168 MAÇTA GOL YEMEDİ

2017'den bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson, 372 maçta 168 kez kalesini gole kapadı.



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