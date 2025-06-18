Galatasaray'a Emiliano Martinez'den umutlandıran haber!

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da gündeme önemli isimler gelirken konuşulan oyunculardan biri Emiliano Martinez oldu. Sarı kırmızılılar oyuncu ile ilgilenirken Aston Villa cephesinde yaşanan bir gelişme sarı kırmızılıları umutlandırdı.



ASTON VILLA SATIŞI DEĞERLENDİRİYOR



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Finansal Fair Play baskısı nedeniyle kadrosundaki bazı oyuncularla yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu isimlerin başında ise kaleci Emiliano Martinez geliyor. Kulüp, Martinez'in satışından önemli bir gelir elde ederek mali rahatlama sağlamayı hedefliyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Emiliano Martinez'i Muslera'nın halefi olarak görüyor ve oyuncuyla sözleşme imzalamak adına gerekli şartları araştırıyor. Sarı-Kırmızılılar, transfer için teklif sunmaya istekli olsa da oyuncunun kararı belirleyici olacak.2026 Dünya Kupası'nı hedefleyen Emiliano Martinez'in, transfer kararında düzenli oynayabileceği bir takımı tercih etmek istediği ifade ediliyor. Bu nedenle Galatasaray'ın teklifine temkinli yaklaştığı ve nihai kararını bu doğrultuda vereceği belirtiliyor.