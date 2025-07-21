Galatasaray'a 16'lık genç yetenek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Victor Osimhen transferi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, bu kez Süper Lig'den genç bir isme yöneldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Antalyaspor forması giyen 2009 doğumlu, genç milli takım kaptanı Hasan Yakub İlçin'i kadrosuna katmak istiyor.
16 yaşındaki genç futbolcu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.
Victor Osimhen transferi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, bu kez Süper Lig'den genç bir isme yöneldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Antalyaspor forması giyen 2009 doğumlu, genç milli takım kaptanı Hasan Yakub İlçin'i kadrosuna katmak istiyor.
16 yaşındaki genç futbolcu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.