G.Birliği, A.Gücü'nden transfer yaptı!

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nden Yasin Güreler'i kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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G.Birliği, A.Gücü'nden transfer yaptı!
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10 Şubat 2023 17:16
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nün sol beki Yasin Güreler'i transfer etti.

Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'yle sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 31 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'yle Spor Toto 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Yasin, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyip 1 gol attı.

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