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Flavien Tait'e Kocaelispor ve Konyaspor'dan ilgi

Samsunspor'un yollarını ayırdığı orta saha oyuncusu Flavien Tait'e, Kocaelispor ve Konyaspor'un ilgi gösterdiği öğrenildi.

calendar 24 Haziran 2025 14:14
Fotoğraf: X.com
Flavien Tait'e Kocaelispor ve Konyaspor'dan ilgi
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Samsunspor'da kadro dışı bırakılan isimlerle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken, TFF 1. Lig temsilcisi Kocaelispor ile Süper Lig ekibi Konyaspor'un 31 yaşındaki Flavien Tait ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Ancak iki kulübün de henüz resmi bir teklifte bulunmadığı belirtildi.

PERFORMANSI

Flavien Tait, 2024-2025 sezonunda Samsunspor formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. [Samsun Gazetesi]


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