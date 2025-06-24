Flavien Tait'e Kocaelispor ve Konyaspor'dan ilgi

Samsunspor'da kadro dışı bırakılan isimlerle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken, TFF 1. Lig temsilcisi Kocaelispor ile Süper Lig ekibi Konyaspor'un 31 yaşındaki Flavien Tait ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Ancak iki kulübün de henüz resmi bir teklifte bulunmadığı belirtildi.



PERFORMANSI



Flavien Tait, 2024-2025 sezonunda Samsunspor formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. [Samsun Gazetesi]



