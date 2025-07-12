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Fenerbahçeli yıldızlara Fransa'dan büyük onur!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris 2024'te altın madalya kazanan Fenerbahçeli voleybolcular Ngapeth ve Chinenyeze'yi devlet nişanlarıyla onurlandırdı.

calendar 12 Temmuz 2025 00:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçeli yıldızlara Fransa'dan büyük onur!
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris 2024'te ikinci kez üst üste Olimpiyat altın madalyası kazanan Fransa Erkek Voleybol Takımı'na 'Ulusal Liyakat Nişanı' taktı.

Dünya Voleybol Günü'nde Elysee Sarayı'nda organize edilen resepsiyonda Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımının Fransız oyuncuları Earvin Ngapeth ve Barthelemy Chinenyeze de hazır bulundu.

Yıldız oyuncu Earvin Ngapeth, Şeref Lejyonu Şövalyesi nişanıyla onurlandırılırken, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Barthelemy Chinenyeze ise Ulusal Liyakat Nişanı Subayı unvanını aldı.

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