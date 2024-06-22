Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho, milli maçta!

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Portekiz ile karşılaştığı müsabakada Fenerbahçe yönetim ve teknik heyeti de maçta yerini aldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco, Türkiye-Portekiz maçını statta birlikte izledi.
Taraftarlar, tribünlerde maçı izleyen Jose Mourinho'ya büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco, Türkiye-Portekiz maçını statta birlikte izledi.
Taraftarlar, tribünlerde maçı izleyen Jose Mourinho'ya büyük ilgi gösterdi.
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