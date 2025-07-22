22 Temmuz
RFS-Malmö FF
20:00
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
20:00
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
20:00
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
21:30
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
21:45
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
21:30
21 Temmuz
Torpedo Moscow-CSKA Moskova
0-0IPT

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Marko Matic'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncu Marko Matic'i kadrosuna kattı.

calendar 22 Temmuz 2025 14:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Marko Matic'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncu Marko Matic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Marko Matic'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

2014-2015 sezonunda İBB Spor Kulübü ile profesyonel kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sonrasında sırasıyla Arkas Spor, Spor Toto Spor Kulübü ve Halkbank formalarını giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.