Fenerbahçe'den Guessand'a resmi teklif!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler Nice'de forma giyen forvet Evann Guessand'a resmi teklif yaptı.

calendar 15 Haziran 2025 12:13 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 12:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Guessand'a resmi teklif!
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Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Nice forması giyen Fildişi Sahilli forvet Evann Guessand'a resmi teklif yaptı.

PREMİER LİG'DEN DE TEKLİF VAR

Haberde Guessand'a Fenerbahçe dışında Premier Lig'den de teklif geldiği ve  oyuncunun menajeri ile birlikte teklifleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

42 MAÇTA 23 GOLE KATKI


23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Guessand, 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yapmıştı.

Hem fiziksel gücü hem de ceza sahası içindeki etkinliği ile öne çıkan 1.88'lik golcünün, Fenerbahçe teknik heyeti tarafından da olumlu bir raporla değerlendirildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. 


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