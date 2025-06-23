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Fenerbahçe'de Zajc için ayrılık sinyali!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc'a Süper Lig'den üç takım talip oldu; Sloven oyuncunun menajeri aracılığıyla kulüplerle temaslar sürüyor.

calendar 23 Haziran 2025 13:18
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Zajc için ayrılık sinyali!
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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bu doğrultuda; Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için devreye girdi.

MOURINHO'NUN PLANLARINDA YOK



Sarı-Lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Sloven orta saha, teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında yer almıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Geride kalan sezonu kiralık olarak Toulouse'ta geçiren Zajc, Fransa'da toplam 22 resmi maçta forma giydi. Oyuncuya Slovenya ve İtalya'dan da teklifler geldiği belirtilirken, tecrübeli futbolcunun menajeri aracılığıyla temasların sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Zajc'a ilgi gösteren Süper Lig ekiplerinin temaslarını hızlandırdığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise oyuncunun bonservisi konusunda ciddi bir zorluk çıkarmayacağı konuşuluyor. 


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