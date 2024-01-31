Fenerbahçe'de veda için geri sayım!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor. Fatih Karagümrük ile anlaşan 26 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İstanbul ekibinin formasını giyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de veda için geri sayım!
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31 Ocak 2024 16:39
Son güncelleme 31 Ocak 2024 17:20
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor ile yollar ayrılıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor, kısa süre içerisinde Fatih Karagümrük için sağlık kontrolünden geçecek ve 4 aylık sözleşme imzalayıp sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.

Emre Mor'un ikinci yarıdaki maaşının tamamını Fatih Karagümrük üstlenecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

CRESPO, İSPANYA'YA GİTTİ!

Fenerbahçe, gün içerisinde (çarşamba) Miguel Crespo'nun da satın alma opsiyonuyla birlikte Rayo Vallecano'ya kiralık gittiğini açıklamıştı.

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