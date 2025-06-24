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Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar ile anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

calendar 24 Haziran 2025 20:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
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Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosunda tutmak istiyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.

YENİDEN FENERBAHÇE

Skriniar'ın yeniden Fenerbahçe forması giymesinin yakın olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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