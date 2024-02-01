Emre Mor, Fatih Karagümrük'te

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor ve oyuncunun maaşının tamamını Fatih Karagümrük karşılayacak.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."
Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor ve oyuncunun maaşının tamamını Fatih Karagümrük karşılayacak.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."
Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.