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Comolli, Londra'da! Chelsea ile masada...

Forvet sıkıntısını Janssen ve Ayew'in işini bitirerek aşan Fenerbahçe, transferde diğer acil bölge olan stopere yoğunlaştı. Comolli, Chelsea'nin gözden çıkarttığı Kurt Zouma için yoğun mesai harcıyor

Comolli, Londra'da! Chelsea ile masada...
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26 Temmuz 2018 10:57
Fenerbahçe, Benfica eşleşmesinin ardından transferde gaza bastı.

Sarı- Lacivertliler'in en sorunlu bölgesi forvet hattıydı. Hem Vincent Janssen hem de Andre Ayew'in kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. İki futbolcunun da hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Damien Comolli, bu ikilinin ardından gözünü savunma takviyesine çevirdi. Skrtel, Neustadter ve Yiğithan dışında stoper yok.

Sıcak bakıyor

Fransız sportif direktör, bu bölge için 1 numaralı aday olan vatandaşı Kurt Zouma'ya yoğunlaştı. 23 yaşındaki savunmacı, Chelsea'nin Avustralya kampına götürülmedi ve tamamen gözden çıkartıldı.

Zouma, geçtiğimiz sezon Stoke'a kiralanmış ve ligden düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu kez daha iyi bir takımda şampiyonluk ve Avrupa kupası heyecanı yaşamak isteyen Fransız stoper, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Maaşı uygun

Sarı-Lacivertliler için de maaşı yaklaşık 2 milyon Euro olan, genç yaşına rağmen 186 resmi maça çıkan Zouma, ideal tercih konumunda.

Damien Comolli, İngiliz ekibinin yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri sıklaştırarak bu transferi en kısa sürede bitirmek istiyor.



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