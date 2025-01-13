Chelsea gözden çıkardı, Fenerbahçe talip oldu!

İki stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin listesi kalabalık. Yönetim, birçok aday belirledi ve içlerinden en iyi ikisini kadroya katmayı planlıyor. Listeye yeni isimler de ekleniyor.
CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI
Son olarak Chelsea'nin ara transfer döneminde yolları ayırmak istediği Axel Disasi'nin menajer önerisiyle Sarı-Lacivertliler'in gündemine girdiği kaydedildi. Fransız stoper Juventus'un da radarında ancak son adaylardan biri.
Disasi'nin ön plana çıkan özelliği 1.91 m.'lik boyuna rağmen atletik özelliklerinin yüksek olması ve hem Monaco hem de Chelsea'de yıllarca 3'lü savunmada görev yapması.
BONSERVİSİ UYGUN OLURSA...
Sezonun kalan bölümünde 3-4-1- 2 taktiğiyle devam etmeyi planlayan Mourinho için 26 yaşındaki oyuncunun bu sisteme yatkın olması önemli bir artı. Sportif direktör Mario Branco'nun Fransız stoper için girişimlere başladığı belirtildi.
Fenerbahçe, Axel Disasi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor ancak Chelsea'nin bonservis beklentisine göre direkt bonservisi de alınabilir.
CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI
Son olarak Chelsea'nin ara transfer döneminde yolları ayırmak istediği Axel Disasi'nin menajer önerisiyle Sarı-Lacivertliler'in gündemine girdiği kaydedildi. Fransız stoper Juventus'un da radarında ancak son adaylardan biri.
Disasi'nin ön plana çıkan özelliği 1.91 m.'lik boyuna rağmen atletik özelliklerinin yüksek olması ve hem Monaco hem de Chelsea'de yıllarca 3'lü savunmada görev yapması.
BONSERVİSİ UYGUN OLURSA...
Sezonun kalan bölümünde 3-4-1- 2 taktiğiyle devam etmeyi planlayan Mourinho için 26 yaşındaki oyuncunun bu sisteme yatkın olması önemli bir artı. Sportif direktör Mario Branco'nun Fransız stoper için girişimlere başladığı belirtildi.
Fenerbahçe, Axel Disasi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor ancak Chelsea'nin bonservis beklentisine göre direkt bonservisi de alınabilir.