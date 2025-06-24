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Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor

Çaykur Didi Stadyumu'nda doğal çimi korumak amacıyla güneş koruma örtü sistemi devreye alındı; sistem, sıcaklık dengesini sağlayarak çim gelişimini destekleyecek.

calendar 24 Haziran 2025 22:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu'nda çimler için güneş koruma örtü sistemi kullanılmaya başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, örtü sistemiyle hibrit zemin içindeki doğal çim bitkisinin aşırı sıcak ve güneşin yakıcı etkisinden korunacağı belirtildi.

Örtü ve taşıyıcı sistemlerin, stadyuma uyumlu olarak çatının taşıyabileceği statik hesaba uygun olarak üretildiği ifade edildiği, kurulumunun yanı sıra gerek kullanım kolaylığı gerekse iş güvenliği açısından örtü sisteminin uyumlu olmasının sağlandığı aktarıldı.


Sistem ile zeminin üzeri için 32 örtünün tasarlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yağışlı günlerde kolaylıkla açılıp kapanabilen özelliğe sahip olan örtüler, gün içerisinde belirli saatlerde sistemin bağlı olduğu vinçler yardımıyla kumanda panelinden ayarlanarak çeşitli açılarda değiştirilebilmektedir. Otomatik sistem sayesinde örtü olan alan ve olmayan alan arasında 6 ila 10 derece olacak şekilde yüzey sıcaklıkları fark etmektedir. Aynı şekilde kök sıcaklıkları ısı farkı da özel cihazlarla denetlenmektedir. Böylelikle doğal çim gelişimi için avantaj sağlanmaktadır."


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