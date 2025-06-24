Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu'nda çimler için güneş koruma örtü sistemi kullanılmaya başlandı.Kulüpten yapılan açıklamada, örtü sistemiyle hibrit zemin içindeki doğal çim bitkisinin aşırı sıcak ve güneşin yakıcı etkisinden korunacağı belirtildi.Örtü ve taşıyıcı sistemlerin, stadyuma uyumlu olarak çatının taşıyabileceği statik hesaba uygun olarak üretildiği ifade edildiği, kurulumunun yanı sıra gerek kullanım kolaylığı gerekse iş güvenliği açısından örtü sisteminin uyumlu olmasının sağlandığı aktarıldı.Sistem ile zeminin üzeri için 32 örtünün tasarlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: