Kış transfer döneminde Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye gelen Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'ya dönebilir. Ülke basınında çıkan haberlere göre; 31 yaşındaki futbolcunun adı Corinthians ve Flamengo ile anılıyor.
Talisca, vatandaşı olan gazeteci Andre Hernan'a verdiği röportajda Corinthians'ın geçmişte kendisine talip olduğunu doğruladı. "Menajerimi aradılar ama somut bir şey olmadı" diyen Talisca Corinthians'ı desteklediğini söyledi: "Bahia ve Corinthians taraftarıyım." Başarılı yıldız, Memphis Depay ve Yuri Alberto ile birlikte forma giyme ihtimaliyle ilgili "Güzel bir hücum hattı olurdu" diye konuştu.
FLAMENGO TALİP
Bolavip ise Flamengo'nun Talisca'yı istediğini yazdı. Haberde "Kulübün transferlerden sorumlu yöneticisi Jose Boto, temmuz ayındaki transfer dönemi için takviyeleri takip ediyor. Talisca'nın adı, özellikle Gerson'un muhtemel ayrılığı ya da Cebolinha ile Michael için gelecek tekliflere karşılık alternatif olarak gündeme geldi.
TAKAS İDDASI
Oyuncu, Flamengo hakkında bilgi almak için futbolcularla iletişime geçti denildi. Torcedores adlı haber sitesi de Fenerbahçe'nin Alex Sandro için Flamengo'ya teklif yaptığını yazdı. Sarı-lacivertlilerin 34 yaşındaki oyuncuya 6 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi. İki kulüp arasında Talisca-Alex takası gerçekleşebilir.
Talisca, vatandaşı olan gazeteci Andre Hernan'a verdiği röportajda Corinthians'ın geçmişte kendisine talip olduğunu doğruladı. "Menajerimi aradılar ama somut bir şey olmadı" diyen Talisca Corinthians'ı desteklediğini söyledi: "Bahia ve Corinthians taraftarıyım." Başarılı yıldız, Memphis Depay ve Yuri Alberto ile birlikte forma giyme ihtimaliyle ilgili "Güzel bir hücum hattı olurdu" diye konuştu.
FLAMENGO TALİP
Bolavip ise Flamengo'nun Talisca'yı istediğini yazdı. Haberde "Kulübün transferlerden sorumlu yöneticisi Jose Boto, temmuz ayındaki transfer dönemi için takviyeleri takip ediyor. Talisca'nın adı, özellikle Gerson'un muhtemel ayrılığı ya da Cebolinha ile Michael için gelecek tekliflere karşılık alternatif olarak gündeme geldi.
TAKAS İDDASI
Oyuncu, Flamengo hakkında bilgi almak için futbolcularla iletişime geçti denildi. Torcedores adlı haber sitesi de Fenerbahçe'nin Alex Sandro için Flamengo'ya teklif yaptığını yazdı. Sarı-lacivertlilerin 34 yaşındaki oyuncuya 6 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi. İki kulüp arasında Talisca-Alex takası gerçekleşebilir.
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