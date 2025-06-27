Beşiktaş U16 Futbol Takımı'ndan, Gabar'a ziyaret

Beşiktaş U16 Futbol Takımı, Şırnak Petrol Spor ile çıktığı dostluk maçının ardından Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'na ziyarette bulundu.
Şırnak Valisi Birol Ekici, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporlu sporcuları Şırnak'a davet etti. Bu davete ilk icabet eden takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş U16 takımı, Şırnak Petrol Spor ile Şırnak Şehir Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı. Maçta 2-1 galip gelen siyah-beyazlı takım, Şırnak Vali Yardımcısı Muhammed Çiftçi ve Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora'nın da yer aldığı heyetle birlikte Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'nu ziyaret etti. Türkiye'nin petrol üretim üssü haline gelen bölgedeki çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan genç futbolculara üretim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı.
GABAR'DA FUTBOL OYNADILAR
Program çerçevesinde, Beşiktaşlı futbolcular ile sahada görev yapan Türkiye Petrolleri (TPAO) personeli arasında futbol maçı düzenlendi. Takım Kaptanı Eren Taşkıran, ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getirerek, "Gabar, eskiden terörle anılıyordu. Artık buralarda petrol üretimi başladı. Burada binlerce varil petrol üretiliyor. Bu gerçekten gurur verici" dedi.
Futbolculardan Emirhan Çolak da Gabar'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Burası, Türkiye'nin enerji geleceği için çok önemli bir yer. Günde 80 bin varil petrol üreterek ülkeye çok büyük katkıda bulunuyor. Kuyulara şehitlerimizin isimlerinin verilmesi de çok anlamlı" ifadelerini kullandı.
Şırnak Valisi Birol Ekici, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporlu sporcuları Şırnak'a davet etti. Bu davete ilk icabet eden takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş U16 takımı, Şırnak Petrol Spor ile Şırnak Şehir Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı. Maçta 2-1 galip gelen siyah-beyazlı takım, Şırnak Vali Yardımcısı Muhammed Çiftçi ve Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora'nın da yer aldığı heyetle birlikte Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'nu ziyaret etti. Türkiye'nin petrol üretim üssü haline gelen bölgedeki çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan genç futbolculara üretim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı.
GABAR'DA FUTBOL OYNADILAR
Program çerçevesinde, Beşiktaşlı futbolcular ile sahada görev yapan Türkiye Petrolleri (TPAO) personeli arasında futbol maçı düzenlendi. Takım Kaptanı Eren Taşkıran, ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getirerek, "Gabar, eskiden terörle anılıyordu. Artık buralarda petrol üretimi başladı. Burada binlerce varil petrol üretiliyor. Bu gerçekten gurur verici" dedi.
Futbolculardan Emirhan Çolak da Gabar'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Burası, Türkiye'nin enerji geleceği için çok önemli bir yer. Günde 80 bin varil petrol üreterek ülkeye çok büyük katkıda bulunuyor. Kuyulara şehitlerimizin isimlerinin verilmesi de çok anlamlı" ifadelerini kullandı.
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