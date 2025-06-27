27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
21:45
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
21:45
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
21:45
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
21:45
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
16:30
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
18:30
27 Haziran
TPS-JaePS
19:00
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
21:45
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
21:45
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
21:45
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
21:45
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
20:00
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
20:00
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
0-071'

Beşiktaş U16 Futbol Takımı'ndan, Gabar'a ziyaret

Şırnak Petrol Spor ile çıktığı dostluk maçının sonrasında Beşiktaş U16 Futbol Takımı, Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik-1 üretim Kuyusu'na ziyaret gerçekleştirdi.

calendar 27 Haziran 2025 12:57 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Beşiktaş U16 Futbol Takımı'ndan, Gabar'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş U16 Futbol Takımı, Şırnak Petrol Spor ile çıktığı dostluk maçının ardından Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'na ziyarette bulundu.

Şırnak Valisi Birol Ekici, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporlu sporcuları Şırnak'a davet etti. Bu davete ilk icabet eden takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş U16 takımı, Şırnak Petrol Spor ile Şırnak Şehir Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı. Maçta 2-1 galip gelen siyah-beyazlı takım, Şırnak Vali Yardımcısı Muhammed Çiftçi ve Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora'nın da yer aldığı heyetle birlikte Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'nu ziyaret etti. Türkiye'nin petrol üretim üssü haline gelen bölgedeki çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan genç futbolculara üretim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı.

GABAR'DA FUTBOL OYNADILAR


Program çerçevesinde, Beşiktaşlı futbolcular ile sahada görev yapan Türkiye Petrolleri (TPAO) personeli arasında futbol maçı düzenlendi. Takım Kaptanı Eren Taşkıran, ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getirerek, "Gabar, eskiden terörle anılıyordu. Artık buralarda petrol üretimi başladı. Burada binlerce varil petrol üretiliyor. Bu gerçekten gurur verici" dedi.

Futbolculardan Emirhan Çolak da Gabar'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Burası, Türkiye'nin enerji geleceği için çok önemli bir yer. Günde 80 bin varil petrol üreterek ülkeye çok büyük katkıda bulunuyor. Kuyulara şehitlerimizin isimlerinin verilmesi de çok anlamlı" ifadelerini kullandı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.