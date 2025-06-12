Beşiktaş'tan Sadiq Umar hamlesi!

Beşiktaş, bonservisi Real Sociedad'da bulanan Sadiq Umar ile ilgileniyor.

calendar 12 Haziran 2025 11:39
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Sadiq Umar hamlesi!
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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout ekibinin hazırladığı transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, forvet hattını güçlendirmek için rotasını geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık geçiren ve bonservisi Real Sociedad'da bulunan Sadiq Umar'a çevirdi.

Yönetim, Nijeryalı golcü için Real Sociedad'a kiralama teklifi sunmayı planlıyor. 5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise halen Valencia'nın elinde. Bu nedenle Beşiktaş, İspanyol kulübünün vereceği kararı beklemeye geçti.

SAKATLIKLAR SORU İŞARETİ

Ancak Nijeryalı futbolcunun ön plana çıkan bazı olumsuz yönleri de bulunuyor. Sık sık yaşadığı sakatlıklar, performansındaki dalgalanmalar ve zaman zaman sahada doğru kararlar verememesi, teknik ekipler için soru işareti oluşturuyor.

VALENCIA PERFORMANSI


Ocak 2025'te Valencia'ya kiralanan Sadiq Umar, burada çıktığı 19 maçta 6 gol kaydederek dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Ancak Nijeryalı futbolcunun ön plana çıkan bazı olumsuz yönleri de bulunuyor. Sık sık yaşadığı sakatlıklar, performansındaki dalgalanmalar ve zaman zaman sahada doğru kararlar verememesi, teknik ekipler için soru işareti oluşturuyor. 


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