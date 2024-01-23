Beşiktaş'tan altyapıya yatırım

Transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, altyapıya 15 yaşındaki genç yetenek Almagir Smakov'u transfer etmek üzere.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan altyapıya yatırım
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23 Ocak 2024 11:20
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, sürpriz bir transfere imza attırdı.

Siyah-beyazlı ekip, 15 yaşındaki Almagir Smakov ile anlaştı. Kazak oyuncu Fulya Tesisleri'nden fotoğraf paylaştı.

Astana teknik direktörü Samat Smakov'un oğlu olan genç oyuncu, Kazakistan U17 takımında forması giyiyor. Smakov, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

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