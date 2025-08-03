Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Yakup Arda Kılıç

Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalacak ve ayrılacak isimler şekilleniyor.
Bu kapsamda Yakup Arda Kılıç, tecrübe kazanması için kiralanması planlanan isimlerden.
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın Novi Pazar'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Kiralık sözleşmesinin 1 yıl geçerli olması bekleniyor.
PERFORMANSI
Yakup Arda geçtiğimiz sezonda 2 maçta Beşiktaş formasını terletti. Gol ve asist sevinci yaşayamadı.
Bu kapsamda Yakup Arda Kılıç, tecrübe kazanması için kiralanması planlanan isimlerden.
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın Novi Pazar'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Kiralık sözleşmesinin 1 yıl geçerli olması bekleniyor.
PERFORMANSI
Yakup Arda geçtiğimiz sezonda 2 maçta Beşiktaş formasını terletti. Gol ve asist sevinci yaşayamadı.