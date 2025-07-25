Beşiktaş'a Tammy Abraham yetmedi

Beşiktaş 'ın Roma'dan kadrosuna kattığı

,

'la ilk resmi maçında dün çıktı.



Siyah-beyazlıların gol ayağı olarak en uçta

maçına başlayan İngiliz yıldız, ilk resmi maçında gol atmayı başardı.



39'uncu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen 27 yaşındaki santrfor, kaleciyle meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. Ancak Tammy'nin bu golü, Beşiktaş'a galibiyet için yeterli olmadı.



Sahada kaldığı süre içinde istediği topları alamayan ve takım arkadaşlarıyla uyum sorunu yaşadığı net bir şekilde görülen 1.94'lük yıldız, 70'inci dakikada ise yerini

'ya bıraktı.



Abraham oyundan çıkarken üzgündü. Taraftarlardan özür diledi, rövanşta galibiyet için söz verdi.

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