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Beşiktaş'a Tammy Abraham yetmedi

Beşiktaş'ın yeni santrfor transferi Tammy Abraham, Beşiktaş ile ilk maçına çıktı ve golle tanıştı. Ancak performansı Beşiktaş'a galibiyeti getiremedi.

calendar 25 Temmuz 2025 09:19 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Tammy Abraham yetmedi
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Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy AbrahamBeşiktaş'la ilk resmi maçında dün çıktı.

Siyah-beyazlıların gol ayağı olarak en uçta Shakhtar Donetsk maçına başlayan İngiliz yıldız, ilk resmi maçında gol atmayı başardı.

39'uncu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen 27 yaşındaki santrfor, kaleciyle meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. Ancak Tammy'nin bu golü, Beşiktaş'a galibiyet için yeterli olmadı.

Sahada kaldığı süre içinde istediği topları alamayan ve takım arkadaşlarıyla uyum sorunu yaşadığı net bir şekilde görülen 1.94'lük yıldız, 70'inci dakikada ise yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Abraham oyundan çıkarken üzgündü. Taraftarlardan özür diledi, rövanşta galibiyet için söz verdi.
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