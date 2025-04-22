Beşiktaş, son altı maçında yalnızca bir galibiyet alarak beş puan toplayabildi ve bu durum, Avrupa kupalarına katılım hedefine ulaşmayı zorlaştırdı.
Şu an 49 puanla beşinci sırada bulunan siyah-beyazlılar, 51 puanla üçüncü sırada yer alan Samsunspor ve 50 puanla dördüncü sıradaki Eyüpspor'un hemen arkasında bulunuyor. Beşiktaş'ın en yakın rakibi Başakşehir ise son dört maçını kazanarak 48 puanla altıncı sırada yer alıyor.
Üçüncü sıradaki takım Avrupa Ligi'ne katılırken, dördüncülük ise Konferans Ligi'ne katılım sağlıyor. Ancak dördüncülük, Beşiktaş için oldukça riskli bir seçenek çünkü bu durumda sezon erken başlayacak ve transferler büyük ihtimalle yetişmeyecek.
Bu nedenle Beşiktaş için üçüncülük hedefi çok büyük bir önem taşıyor; ancak takımın mevcut formu, bu hedefin gerçeğe dönüşmesini zorlaştırıyor. Başakşehir ve Eyüpspor'un da iddialı olması, kalan maçlarda galibiyet almak zorunda kalan Beşiktaş için büyük bir tehdit oluşturuyor ve camiada ciddi bir endişe yaratıyor.
Beşiktaş'a Avrupa için 6'da 6 şart!
Beşiktaş, son altı maçında sadece bir galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılım hedefine ulaşmayı zorlaştırırken, üçüncülük hedefi giderek daha kritik hale geliyor.
Beşiktaş, son altı maçında yalnızca bir galibiyet alarak beş puan toplayabildi ve bu durum, Avrupa kupalarına katılım hedefine ulaşmayı zorlaştırdı.
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