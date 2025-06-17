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Başkan Serdal Adalı, sermaye artımı hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, finansal ve sermaye artımı hakkında bir açıklama yayımladı.

calendar 17 Haziran 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 21:06
Fotoğraf: AA
Başkan Serdal Adalı, sermaye artımı hakkında açıklama yaptı
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 22 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, kulübün halka açık şirketindeki hisse oranının artırıldığını ve Beşiktaş tarihinin en büyük borç azaltımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yaklaşan genel kurul toplantısı öncesinde camiaya seslendi. Başkan Adalı, kulübün mali yapısına dair çarpıcı veriler paylaşırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'deki hisse yapısında tarihi bir adım atıldığını vurguladı.

HİSSE ORANI YENİDEN YÜKSELTİLDİ


Adalı açıklamasında, "22 Haziran'da yapılacak Genel Kurul'un gündeminde, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'deki halka açıklık oranının %51'in altına düşmemesi kaydıyla yeniden düzenlenmesi yer alacak. Zaten bir ay önceki sermaye artırım süreci öncesinde kulübümüzün elindeki hisse oranı %51 seviyesindeydi. Bu oran, yapılan artırım ile birlikte %70'e çıktı. Yani kulübümüz %19'luk hisseyi yeniden kazandı." dedi.

1.4 MİLYAR TL GELİR, TARİHİ BORÇ AZALTIMI

Sermaye artırımı sayesinde kulüp kasasına ciddi bir kaynak girdisi sağlandığını ifade eden Adalı, "Yaklaşık 1.4 milyar TL gelir elde edildi. Bu gelirle, Beşiktaş tarihinin en büyük borç azaltımı gerçekleştirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

2007'DEN BU YANA BİR İLK: HİSSE ORANI ARTIRILDI

Adalı, 2007 yılında %85 olan hisse oranının zaman içinde %51'e kadar düştüğünü hatırlatarak, "O günden bugüne düşüş yaşanan bu yapıyı tersine çeviren ilk ve tek yönetim kurulu biz olduk. Bu da kulübümüze önemli mali varlıkların geri kazandırılması anlamına gelmektedir." şeklinde konuştu.

GENEL KURULDAN YETKİ TALEBİ

Beşiktaş'ın kaynaklarını yeniden Beşiktaş'a kazandıran bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Adalı, "Genel kurulda, Beşiktaş tarihinin kulübe hisse kazandırmış tek yönetimi olarak sizden yetki isteyeceğiz. Camiamızın ve genel kurulumuzun güveni bizim için en büyük güç olacaktır." dedi.

"ASLOLAN BEŞİKTAŞ'TIR!"

Açıklamasının sonunda camiaya birlik çağrısı yapan Serdal Adalı, "Beşiktaş için en doğru kararları camiamızla ve genel kurulumuzla birlikte almak, geleceğin Beşiktaş'ını hep birlikte inşa etmek en büyük dileğimizdir. Aslolan Beşiktaş'tır." ifadelerine yer verdi.


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