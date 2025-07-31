Başakşehir, rahat turladı!

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Perşembe günü (Bugün) Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 4-0 kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ivan Brnic, 31. dakika Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno Da Costa ve 80. dakika Christopher Operi kaydetti.



Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi.



Başakşehir, 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak.

ÇAĞDAŞ ATAN KAZANAN 11'İ DEĞİŞTİRMEDİUEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi konuk eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, 1-0 kazandıkları ilk maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmadı.Turuncu-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Ivan Brnic ve Nuno Da Costa ilk 11'i ile çıktı.Başakşehir'in yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Jerome Opoku, kadroda yer almadı.CHERNO MORE'DE 2 DEĞİŞİKLİKBulgaristan temsilcisi Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Iliev, 1-0 mağlup oldukları ilk müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Asen Chandarov ile Nikolay Zlatev'i yedeğe çekti.Bulgar teknik adam, bu oyuncuların yerine Rosen Stefanov ile Georgi Lazarov'u ilk 11'de tercih etti.9. dakikada Da Costa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı Crespo'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ceza yayı gerisinden ortasında Da Costa'nın penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Panayotov'un içeriye çevirdiği pasta arka direkte bulunan Stefanov, vuruşunu yaptı. Crespo'ya çarpan meşin yuvarlağı yine önünde bulan Stefanov'un şutunda top üstten auta gitti.61. dakikada Sidney'in pasında topla buluşan Pedro, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.64. dakikada sol kanatta topla buluşan Sidney, Onur Bulut'u çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.85. dakikada Operi'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Kemen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.Başakşehir Fatih Terim: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia (Ukrayna): Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ousseynou Ba, Operi, Berat Özdemir (Dk. 77 Umut Güneş), Crespo, Ömer Ali Şahiner (Dk. 68 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 68 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 68 Selke), Da Costa (Dk. 57 Shomurodov): Iliev, Donchev (Dk. 46 Martin), Atanasov, Stefanov (Dk. 46 Chandarov), Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles (Dk. 90+2 Tonev), Weslen (Dk. 46 Pedro), Lazarov, Sidney (Dk. 79 Zlatev): Dk. 17 Brnic, Dk. 31 Crespo, Dk. 36 Da Costa, Dk. 80 Operi (İstanbul Başakşehir),: Dk. 40 Weslen, Dk. 42 Panov, Dk. 72 Panayotov (Cherno More)