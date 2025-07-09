Antrenör Ahmet Çakı, Karşıyaka'ya veda etti

"BU KARARIMI ALIRKEN, EN BÜYÜK MOTİVASYONUM KARŞIYAKA'NIN MENFAATLERİ OLDU"

Basketbol Süper Ligi'nde sponsor belirsizliği nedeniyle yeni sezon öncesi henüz hiçbir adım atamayan Karşıyaka'da geçen sezon son haftalarda göreve gelerek takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan antrenör Ahmet Çakı görevinden ayrıldı. Çakı, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kulübe veda etti. Camiaya veda mesajı yayınlayan Ahmet Çakı,dedi.Ayrılık kararın alırken en büyük motivasyonunun Karşıyaka'nın menfaatleri olduğunu belirten Çakı,şeklinde konuştu.Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp geçen sezonki performansı sonrası Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Erokspor'la anlaşan Ozan Yılmaz da veda mesajı paylaştı.