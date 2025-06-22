Antalyaspor'un yeni gözdesi Philippe Keny

BONSERVİSİ ELİNDE

BELÖZOĞLU'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

BAŞAKŞEHİR'DE 101 MAÇ

Transferde vites yükselten ve hızlı bir operasyon yaparak 2 Temmuz'da başlayacak sezon başı kampına hazır olarak girmeyi hedefleyen Antalyaspor, her bölgeye takviye için yoğun mesai harcıyor.Hücum hattına takviye için Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Borussia Dortmund'dan Sebastian Haller'in peşine düşen Antalyaspor, Başakşehir'den Philippe Keny'yi de listesine aldı.Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun istediği isimler arasında yer alan Philippe Keny, İstanbul ekibiyle olan sözleşmesini de tamamladı. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.Senegalli golcü, Emre Belözoğlu'nun da eski öğrencisi. 2021-2023 yılları arasında Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, 2022 yılında Keny için olumlu rapor vermiş ve takımına transfer ettirmişti. Bandırmaspor'dan Başakşehir'e gelen Keny için 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.Bandırmaspor'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan Keny, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de beklediği forma şansını bulamazken, 3 sezonda ise 101 maça çıktı. İstanbul ekibiyle 13 gol ve 9 asist üreten Keny, Bandırmaspor'la ise 1. Lig'de 36 maçta 14 gol ve 7 asist kaydetmişti. (Lider Gazete)