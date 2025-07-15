Antalyaspor'un gözü İngiltere'de!

Antalyaspor'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun acil olarak istediği santrafor ve kaleci transferi için henüz mutlu sona ulaşılamadı.



Keylor Navas ve Helton Leite isimleri Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na takılan Antalyaspor'da prensip anlaşmasına varılan Thomas Kaminski de yönetimde yaşanan belirsizlik sebebiyle Charlton Athletic ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı.





AVUSTURYALI DAVETİ BEKLİYOR





Emre Belözoğlu'nun listesinin başına yazdığı Ibrahim Sehic de uzun süre Kırmızı-Beyazlıları beklemesinin ardından Çorum FK ile anlaşırken, Kırmızı-Beyazlılar rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Halen birkaç isim üzerinde görüşmelerini sürdüren Kırmızı-Beyazlıların son ve en güçlü adayı İngiltere Championship ekiplerinden Watford forması giyen Daniel Bachmann oldu. Avusturyalı file bekçisi ve kulübüyle temaslar kurulurken, deneyimli eldiven Antalyaspor'dan gelecek mesajı beklemeye çekildi.

SAKATLIK SEBEBİYLE 24 MAÇ KAÇIRDI





Profesyonel kariyerinde Ross County, Bury, Kilmarnock ve Watford formalarını giyen 30 yaşındaki eldivenin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Watford'da 22 maça çıkan ve iki sakatlık geçiren Avusturyalı, toplamda 24 maç kaçırırken, son 21 haftada da süre alamadı.



YÜKSEK MAAŞI SEBEBİYLE SERBEST BIRAKILIYOR





Kulübü Watford ile 2028 yılında sözleşmesini tamamlayacak deneyimli eldiven için bonservis bedeli de talep edilmiyor. İngiliz ekibinin, Bachmann'ı gelecek sezonki kadroda düşünmediği ve yolların ayrılması istendiği öğrenildi. İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Sun'da yer alan haberde, "Championship kulübü sezon başlamadan önce maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki Bachmann'a maaşının büyüklüğü nedeniyle yeni bir kulüp bulabileceği söylendi. Watford, mümkün olan en kısa sürede kadrolarından çıkarmak için transfer ücreti talep etmekten bile kaçınıyor" ifadeleri kullanıldı.





138 MAÇTA 170 GOL YEDİ





Watford kariyerinde 138 maça çıkan deneyimli eldiven, 170 kez topu kalesinden çıkarırken, 45 mücadelede ise geçit vermedi. Avusturya Milli Takım forması da giyen Bachmann, 14 kez eldivenleri eline geçirdi. (Lider Gazete)



