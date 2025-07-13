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Antalyaspor, Poyraz Efe için resmi teklifte bulundu

Trabzonspor'un genç yıldızı Poyraz Efe Yıldırım için Antalyaspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlılar, kiralık transfer için resmi teklif yaptı ve görüşmelerin hafta başında tamamlanması bekleniyor.

calendar 13 Temmuz 2025 12:57
Fotoğraf: Trabzonspor.org
Antalyaspor, Poyraz Efe için resmi teklifte bulundu
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Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçiren 20 yaşındaki santrfor Poyraz Efe Yıldırım için Antalyaspor'un resmi girişimde bulunduğu öğrenildi.

U19 Ligi'nde attığı 20 golle gol kralı olan ve Trabzonspor'un şampiyonluk yaşayan gençleri arasında yer alan Yıldırım, 2023-24 sezonundaki performansıyla A takıma yükselme şansı bulmuş, Süper Lig'deki ilk golünü de Kasımpaşa karşısında atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Boyu, fiziği ve bitiriciliği ile öne çıkan genç forvet, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor formasıyla da 15 maça çıkıp 3 gol atarak profesyonel seviyede tecrübe kazandı. Trabzonspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Yıldırım, daha önce U15'ten U21'e kadar tüm genç millî takımlarda da görev yapmış, toplamda 30'un üzerinde milli maça çıkıp önemli bir potansiyel olarak görülmüştü.

Kırmızı-beyazlı kulüp, daha önce Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'i kadrosuna katmış ve kadrosunu genç isimlerle güçlendirme yönünde adımlar atmıştı. Şimdi de Poyraz Efe Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isteyen Antalyaspor yönetimi, Trabzonspor'a resmi teklif sundu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Hücum hattına taze bir enerji katmayı, rekabeti artırmayı ve genç bir golcünün gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Antalyaspor'un, transferi önümüzdeki hafta başında sonuçlandırmayı planladığı ifade edildi. Yıldırım'ın Süper Lig'de daha fazla süre alabileceği ve Antalyaspor'un hücum hattında önemli bir alternatif olabileceği düşünülürken, transferin gerçekleşmesi halinde genç oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. (Akdeniz Manşet)



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