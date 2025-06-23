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Antalyaspor'dan Nikola Storm hamlesi

Antalyaspor, KV Mechelen forması giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nikola Storm'un transferi için resmi temaslara başladı. Yedi sezondur Mechelen'de forma giyen Storm'a cazip bir teklif sunulduğu, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

calendar 23 Haziran 2025 11:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Antalyaspor'dan Nikola Storm hamlesi
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor, hücum hattına takviye için önemli bir ismi gündemine aldı.

ANTALYASPOR HAREKETE GEÇTİ

Belçika'nın köklü kulüplerinden KV Mechelen'de uzun yıllardır forma giyen Nikola Storm'un transferi için Antalyaspor'un resmi temaslara başladığı ve oyuncuya ciddi bir teklif sunduğu öğrenildi.


Sol kanatta görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, şu anda kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmeli olsa da, kendisine gelen bu teklif sonrasında yeni bir ligde forma giymeye sıcak bakabileceği değerlendiriliyor. Storm'un kariyerindeki istikrarlı performansı, liderlik özellikleri ve hücum katkısıyla dikkat çeken bir oyuncu olması, Antalyaspor'un bu hamlesini daha da anlamlı kılıyor. Tarafların ilk görüşmelerinin olumlu geçtiği, teklifin mali boyutu üzerinde detaylı değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

PERFORMANSI

Nikola Storm, profesyonel kariyerine Club Brugge altyapısında başladıktan sonra Zulte Waregem ve OH Leuven'de kiralık oynadıktan sonra 2018 yılında KV Mechelen'e transfer oldu. Yaklaşık 300 bin Euro bonservis bedeliyle Mechelen'e katılan Storm, burada geçirdiği 7 sezonda 236 resmi maça çıkarken 52 gol ve 47 asist gibi etkileyici bir hücum katkısına imza attı. 2024/25 sezonunda toplam 33 karşılaşmada forma giyerek 7 gol ve 5 asistlik skor üretimi gerçekleştiren oyuncu, maç başına 2.12 şut ve yüzde 65.2 şut isabet oranı ile ofansif verimliliğini ortaya koydu. [Akdeniz Manşet]


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