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Antalyaspor'a Rus duvarı: Dzhikiya

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus stoper Georgiy Dzhikiya'yı sağlık kontrolleri için Antalya'ya davet etti.

calendar 23 Haziran 2025 15:20
Antalyaspor'a Rus duvarı: Dzhikiya
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor, savunma hattı için önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Rusya temsilcisi Khimki'de forma giyen Georgiy Dzhikiya'yı Antalya'ya davet etti. 31 yaşındaki stoperin Pazartesi günü Antalya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmi sözleşme görüşmelerine başlanacağı bildirildi.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Dzhikiya'nın transferi kısa sürede netlik kazanacak.

SPARTAK MOSKOVA'NIN ESKİ KAPTANI

Rus futbolunun tanınan savunma oyuncularından biri olan Georgiy Dzhikiya, uzun yıllar Spartak Moskova formasını giydi. 2017-2024 yılları arasında Spartak'ta 160'tan fazla maça çıkan ve takım kaptanlığına kadar yükselen Dzhikiya, liderlik özellikleri ve oyun bilgisiyle dikkat çekti.

Rusya Milli Takımı formasını da 45 kez terleten deneyimli futbolcu, Konfederasyonlar Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda ülkesini temsil etti.

Sert müdahaleleri, hava toplarındaki etkinliği ve saha içindeki disipliniyle bilinen Dzhikiya, Antalyaspor'un savunma kurgusuna büyük katkı sağlaması beklenen bir profil.

BOŞTA KALMASI TRANSFERİ KOLAYLAŞTIRDI

Geçtiğimiz sezon Khimki'de forma giyen Dzhikiya, kulübün lisans sorunu nedeniyle ligden çekilmesinin ardından boşa çıktı. Bu gelişme, tecrübeli savunmacının bonservissiz olarak transfer edilmesinin önünü açtı.

Lokomotiv altyapısında yetişen ve kariyerinde Amkar Perm, Spartak Nalçik gibi takımlarda da forma giyen Dzhikiya'nın piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Antalyaspor'un savunmada liderlik yapabilecek bir isim arayışında olduğu bilinirken, Dzhikiya transferinin tamamlanması halinde kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig için önemli bir deneyim kazanmış olacak.
(Akdeniz Manşet)


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