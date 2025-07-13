Ankara Keçiörengücü, Mexer ve İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ve stoper Mexer'i kadrosuna kattığını duyurdu.





Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre mor-beyazlı takım, son olarak Iğdır FK'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı 2 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı.





Ankara Keçiörengücü, ayrıca son olarak Bandırmaspor'da forma giyen defans oyuncusu Mexer (Edson Andre Sitoe) ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.





Açıklamada, iki futbolcu için, "Kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



