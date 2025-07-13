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Ankara Keçiörengücü, Mexer ve İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile 2, stoper Mexer ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

calendar 13 Temmuz 2025 14:14
Haber: AA
Ankara Keçiörengücü, Mexer ve İbrahim Akdağ'ı transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ve stoper Mexer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre mor-beyazlı takım, son olarak Iğdır FK'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı 2 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı.

Ankara Keçiörengücü, ayrıca son olarak Bandırmaspor'da forma giyen defans oyuncusu Mexer (Edson Andre Sitoe) ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.

Açıklamada, iki futbolcu için, "Kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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