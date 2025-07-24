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Altay'da imza kampanyası başlıyor

Altay'da mevcut yönetimi istifaya davet eden Sinan Kanlı, olağanüstü genel kurul kararı için imza kampanyası başlatıyor.

calendar 24 Temmuz 2025 13:50 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Altay'da imza kampanyası başlıyor
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Altay'da kulüp yönetimine talip olup mevcut yönetimi istifaya davet eden Sinan Kanlı, olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyası başlatıyor.

Başkan Yüksel Gürüz ve ekibinin yaptıkları çağrıya kayıtsız kaldığını söyleyen Sinan Kanlı, "Ne sorularımıza cevap verebildiler ne de istifa kararı aldılar. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum adeta bir işgaldir. Bu işgali sonlandırabilmek için genel kurul üyelerimizin noterde mevcut yönetime olağanüstü kongre aldıracak imzalarını atarak kurtuluş meşalesini yakmalarını talep ediyorum. Bu durum seferberlik görevidir" dedi.

Altay'ın yaklaşık 740 üyesi olduğu öğrenilirken, yüzde 20 oranında 150 imza toplanması halinde yönetim kongre kararı almak zorunda kalacak. Üyelerin aidat borçlarını ödemiş olmaları gerektiği de bildirildi.

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