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Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'da

Antalyaspor, Hull City forması milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.

calendar 23 Temmuz 2025 18:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'da
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FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayarak transfer yasağını kaldıran Antalyaspor, kadrosunu güçlendirdi.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık tamamlayan Hull City'nin oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti. 

Kırmızı-beyazlılar, oynayacağı FK Tikves hazırlık karşılaşmasının ilk 11'inde Abdülkadir Ömür'e yer vererek resmi olmasa da transferi açıklamış oldu.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan Hull City'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıktı. Gol sevinci yaşayamayan oyuncu 1 kere asist sevinci yaşadı.
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