Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'da

FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayarak transfer yasağını kaldıran Antalyaspor, kadrosunu güçlendirdi.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık tamamlayan Hull City'nin oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti.
Kırmızı-beyazlılar, oynayacağı FK Tikves hazırlık karşılaşmasının ilk 11'inde Abdülkadir Ömür'e yer vererek resmi olmasa da transferi açıklamış oldu.
2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan Hull City'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıktı. Gol sevinci yaşayamayan oyuncu 1 kere asist sevinci yaşadı.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık tamamlayan Hull City'nin oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti.
Kırmızı-beyazlılar, oynayacağı FK Tikves hazırlık karşılaşmasının ilk 11'inde Abdülkadir Ömür'e yer vererek resmi olmasa da transferi açıklamış oldu.
2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan Hull City'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıktı. Gol sevinci yaşayamayan oyuncu 1 kere asist sevinci yaşadı.