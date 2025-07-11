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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'mız yarı finalde

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'mız Çin'i 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

calendar 11 Temmuz 2025 21:16
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'mız yarı finalde
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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final müsabakasında milli takım, Çin'le karşılaştı.

Rakibini 25-20, 23-25, 25-19 ve 25-9'luk setlerle 3-1 mağlup eden milliler, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlılar, cumartesi günü Bulgaristan-Brezilya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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