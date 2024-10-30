Yeşil sahada golünü attı; nikah masasına koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Kafkasspor'un 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçının ardından Hataysporlu Selimcan Temel, nikah masasına koştu.

Karşılaşmada da 1 gol kaydeden İnegöl doğumlu olan futbolcu, Azerbaycan uyruklu Aitach Veliyeva ile evlendi.



Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur eleme maçında TFF 3'üncü Lig takımlarından İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu. Müsabakada İnegölspor ağlarını da sarsan isimlerden biri de İnegöl doğumlu futbolcu Selimcan Temel oldu. Temel, maçın ardından duş alıp, İnegöl Belediyesi Nikah Dairesi'ne koştu. Temel, sevgilisi Azerbaycan uyruklu Aitach Veliyeva ile dünyaevine girdi.



