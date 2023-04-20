Ümraniyespor'da yeni dönem: Mustafa Er

Ümraniyespor, Recep Uçar'ın ayrılığının ardından Mustafa Er ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'da yeni dönem: Mustafa Er
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20 Nisan 2023 16:26
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da yeni teknik direktör belli oluyor.

TRT Spor'un haberine göre, İstanbul temsilcisi Recep Uçar ile ayrılığın ardından Mustafa Er ile prensip anlaşmasına vardı.

Mustafa Er'in kısa süre içerisinde Ümraniyespor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerinin büyük bir bölümünde Bursaspor'da çalışan Mustafa Er, Haziran 2022'de görevinden ayrıldığından bu yana bir kulüpte görev almadı.

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