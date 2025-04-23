Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young, takımdan ayrılmak istemediğini ve organizasyona olan bağlılığını sürdüreceğini açıkladı.



NBA muhabiri Chris Haynes, katıldığı The Dan Patrick Show'da Young'ın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Haynes'in ifadesine göre Young, "iyi bir noktada" olduğunu dile getirdi. Hawks'ın genç bir çekirdek oluşturmaya yönelmesi ve 2025 Draftı'nda birinci sırayı alması sonrası oluşan söylentilere rağmen, oyuncunun sürece uyum sağladığı ve takıma liderlik etmek istediği belirtildi.



Haynes, Young'ın drafttan hemen sonra birinci sıra seçimini Oklahoma'daki memleketine götürerek onunla birebir zaman geçirdiğini ve takım arkadaşlığı bilincini aşılamaya çalıştığını vurguladı. Young'ın, "Bu sürecin bir parçası olmak istiyorum. Atlanta'nın yeniden çıkışa geçmesinde kilit bir rol oynamayı hedefliyorum," dediği aktarıldı.



Trae Young'ın Atlanta ile mevcut kontratında iki yıl daha bulunuyor. 2025-26 sezonunda 45.9 milyon dolar kazanacak olan oyuncu, 2026-27 sezonu için 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip. Bu yaz, All-NBA seçilmesi durumunda maksimum kontratla dört ya da beş yıllık yeni bir anlaşma imzalayabilme hakkı bulunuyor.



