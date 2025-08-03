Trabzonspor'dan 10 numara hamlesi!

Kadrosuna mutlaka 10 numara takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Puertas'tan istediği sonucu alamayınca Valencia forması giyen Andre Almeida'yı gündemine dahil etti.
Bordo-mavili ekip, bu transfer için girişimlere başlarken oyuncunun takımdan ayrılmak istemesini koz olarak kullanmayı hedefliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların kıran kırana devam ettiği belirtildi.
Valencia cephesinin zam talebini olumsuz karşıladığı futbolcusunu henüz satış listesine koymadığı ancak tekliflere açık olduğu kaydedildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 38 maçta görev alan 25 yaşındaki Portekizli 10 numara, 4 asist kaydetti.
Bordo-mavili ekip, bu transfer için girişimlere başlarken oyuncunun takımdan ayrılmak istemesini koz olarak kullanmayı hedefliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların kıran kırana devam ettiği belirtildi.
Valencia cephesinin zam talebini olumsuz karşıladığı futbolcusunu henüz satış listesine koymadığı ancak tekliflere açık olduğu kaydedildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 38 maçta görev alan 25 yaşındaki Portekizli 10 numara, 4 asist kaydetti.