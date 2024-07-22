Samet Akaydin'a Bundesliga'dan talip!

Alman ekibi Mainz 05, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile ilgileniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samet Akaydin'a Bundesliga'dan talip!
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22 Temmuz 2024 11:15
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin, EURO 2024 performansının ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Gruplardaki Gürcistan maçında yıldızlaşan milli futbolcuya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 talip oldu. Alman ekibi Samet için bonservisiyle satın alma opsiyonunu öncelikli değerlendirme kararı aldı.

MOURINHO'DAN SICAK KARŞILAMA

Panathinaikos'taki kiralık sözleşmesi sona eren ve A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye geri dönerken çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho tarafından da sıcak şekilde karşılandı. Mourinho, EURO 2024'teki performansı nedeniyle Samet Akaydin'i tebrik ederken oyuncuyla kısa bir görüşme de yaptı.





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