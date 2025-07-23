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Sakaryaspor'dan transfer şov!

Sakaryaspor, kaleci Göktuğ Baytekin ile kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı transfer etti.

calendar 23 Temmuz 2025 19:25
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Sakaryaspor'dan transfer şov!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin ile 33 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan ile anlaştı.

Baytekin için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Göktuğ Baytekin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Göktuğ." ifadesine yer verildi.

Baytekin, geçen sezon forma giydiği Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralandı.


Başsan'ın transferi ise kulübün sosyal medya hesabından "Takımımız, Emrah Başsan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş Geldin Emrah." paylaşımıyla duyuruldu.

Emrah Başsan, geçen sezon Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giymişti.

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