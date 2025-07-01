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Sakaryaspor'dan Caner Erkin hamlesi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Eyüpspor ile yollarını ayıran Caner Erkin'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 01 Temmuz 2025 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor'dan Caner Erkin hamlesi!
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Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen Sakaryaspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, Eyüpspor'dan ayrılan 36 yaşındaki milli sol bek Caner Erkin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yeşil-siyahlılar, tecrübeli yıldızla görüşmek için temaslarını sürdürüyor. Erkin'in ilerleyen günlerde Sakarya'ya gelerek yönetimle bir araya gelmesi bekleniyor.

ŞEHİRDE HEYECAN YARATTI

Caner Erkin'le yapılacak görüşmelerin ardından, transferin resmiyet kazanması ve deneyimli savunmacının Sakaryaspor'a imza atması adına tüm şartların zorlanacağı öğrenildi. Galatasaray, İnter, CSKA Moskova, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Caner Erkin'in Sakaryaspor'a transfer gelişmesi, şehirde de büyük bir heyecan yarattı. Geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisinde 28 maçta oynayan Caner Erkin, 17 maçta ilk 11'de yer alırken, 5 asist katkısı sağladı.


63 kez A Milli Takım'da oynayan Caner Erkin, 3 Süper Lig, 3 Rusya Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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