Sakaryaspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Geçtiğimiz ekim ayında Sakaryaspor'da göreve başlayan Bakkal, yeşil siyahlı takımın başında 15 maça çıktı ve 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.



Sakaryaspor, 1. Lig'de 26 puanla 17. sırada bulunuyor ve küme düşme hattında yer alıyor.







