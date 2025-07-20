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Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı

Milli yüzücü Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalyayı elde etti.

calendar 20 Temmuz 2025 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı
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Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, 4 dalda altın madalya kazandı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kaş ilçesinde düzenlenen şampiyonada, paletli, ip destekli, paletsiz ve çift paletli sabit ağırlık kategorilerinde 4 altın madalya kazanmayı başardı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, AA muhabirine, birkaç sağlık problemi nedeniyle bu sezona geç başladığını söyledi.


Yarışmaya gelene kadar çok iyi hazırlanamadığını düşündüğünü dile getiren Şahika, "Herhalde biraz eski birikimler biraz da yarışmacı ruhuyla 4'te 4 altın madalya ile yarışmaya devam ettik. Genele baktığımda yorucu geçse de çok başarılı bir turnuvaydı. Bu sene en büyük hedefim, burada yaptığım derecelerin motivasyonuyla Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışarak, ülkemize yeniden madalya kazandırabilmek." diye konuştu.

Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın eylül ayında Yunanistan'da yapılacağını kaydetti.

Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası, bugün sona erecek.

 
 
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