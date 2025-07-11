Rizespor'a Fransa'dan stoper

Rizespor, yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek istiyor.



Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Karadeniz ekibi, Montpellier'den Modibo Sagnan ile ilgileniyor.



Rizespor'un, 26 yaşındaki stoper için Montpellier'e resmi teklif yaptığı belirtildi.



Sagnan'ın Rizespor'a transferinin şu anda belirsiz olduğu ancak 26 yaşındaki futbolcunun bu yaz Montpellier'den ayrılmasının beklendiği yazıldı.



Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Sagnan'nın, kulübü Montpellier ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



