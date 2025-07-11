11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Rizespor'a Fransa'dan stoper

Rizespor, Montpellier forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Modibo Sagnan ile ilgileniyor.

calendar 11 Temmuz 2025 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rizespor'a Fransa'dan stoper
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Rizespor, yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek istiyor.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Karadeniz ekibi, Montpellier'den Modibo Sagnan ile ilgileniyor.

Rizespor'un, 26 yaşındaki stoper için Montpellier'e resmi teklif yaptığı belirtildi.

Sagnan'ın Rizespor'a transferinin şu anda belirsiz olduğu ancak 26 yaşındaki futbolcunun bu yaz Montpellier'den ayrılmasının beklendiği yazıldı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Sagnan'nın, kulübü Montpellier ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.