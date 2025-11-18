18 Kasım
Rivers, Giannis'in kasık sakatlığı için: "Pek iyi görünmüyordu"

Milwaukee Bucks'ın yıldız forveti Giannis Antetokounmpo, sol kasığında meydana gelen zorlanma nedeniyle dün gece oynanan Cleveland Cavaliers maçının ikinci çeyreğinde oyundan ayrıldı.

Rivers, Giannis'in kasık sakatlığı için: 'Pek iyi görünmüyordu'
Milwaukee Bucks'ın yıldız forveti Giannis Antetokounmpo, sol kasığında meydana gelen zorlanma nedeniyle dün gece oynanan Cleveland Cavaliers maçının ikinci çeyreğinde oyundan ayrıldı.

All-Star oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

Bucks'ın Cleveland karşısında aldığı 118-106'lık mağlubiyetin ardından başantrenör Doc Rivers, Antetokounmpo'nun durumuna ilişkin detaylı bilgi vermedi ve bir sonraki aşamanın sol kasık bölgesine yönelik görüntüleme işlemleri olacağını söyledi.


Rivers, "Yarın olmadan bir şey bilemeyiz. Size şunu söyleyebilirim; pek iyi görünmüyordu," dedi.

Antetokounmpo karşılaşmada 13 dakikada 14 sayı, beş ribaund ve dört asist kaydetti. İkinci çeyrekte 3:03 kala yaptığı faulün ardından doğrudan soyunma odasına gitti ve bir daha oyuna dönmedi.

Rivers, sakatlığın bu pozisyondan önce gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti:

"Bence kasığını ilk çeyrekte tuttu ve hemen sordum. İyi olduğunu söyledi. Sonra tekrar tuttu, yine iyi olduğunu söyledi. Üçüncü olduğunda işte o anda gerçekleşti. Ama bana göre olay daha önce olmuştu."

14'üncü sezonunu yaşayan yıldız isim, maç başına 31,2 sayıyla Doğu Konferansı'nın birincisi ve lig genelinde dördüncü sırada yer alıyor. Antetokounmpo, sol diz patellar tendinopatisi nedeniyle maç öncesinde sakatlık raporuna "muhtemel" olarak yazılmıştı.

Milwaukee sezona 4-1 ile başlarken son dönemde oynadığı 10 maçın altısını kaybetti. Takım, son altı günde oynadığı dört maçlık seriyi 1-3 ile tamamladı.

Bucks, Philadelphia karşılaşması öncesinde birkaç günlük bir ara verecek.

Rivers, "Yapmamız gereken işler var," diyerek ekledi: "Her zaman bir umut ışığı vardır. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu an pek iyi görünmüyor. Ancak ileride faydasını göreceğimiz bir çözüm ya da bir oyuncu bulacağız. Şimdi içinden geçeceğimiz süreç bu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
