Milwaukee Bucks'ın yıldız forveti Giannis Antetokounmpo, sol kasığında meydana gelen zorlanma nedeniyle dün gece oynanan Cleveland Cavaliers maçının ikinci çeyreğinde oyundan ayrıldı.All-Star oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.Bucks'ın Cleveland karşısında aldığı 118-106'lık mağlubiyetin ardından başantrenör Doc Rivers, Antetokounmpo'nun durumuna ilişkin detaylı bilgi vermedi ve bir sonraki aşamanın sol kasık bölgesine yönelik görüntüleme işlemleri olacağını söyledi.Rivers,dedi.Antetokounmpo karşılaşmada 13 dakikada 14 sayı, beş ribaund ve dört asist kaydetti. İkinci çeyrekte 3:03 kala yaptığı faulün ardından doğrudan soyunma odasına gitti ve bir daha oyuna dönmedi.Rivers, sakatlığın bu pozisyondan önce gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti:14'üncü sezonunu yaşayan yıldız isim, maç başına 31,2 sayıyla Doğu Konferansı'nın birincisi ve lig genelinde dördüncü sırada yer alıyor. Antetokounmpo, sol diz patellar tendinopatisi nedeniyle maç öncesinde sakatlık raporuna "muhtemel" olarak yazılmıştı.Milwaukee sezona 4-1 ile başlarken son dönemde oynadığı 10 maçın altısını kaybetti. Takım, son altı günde oynadığı dört maçlık seriyi 1-3 ile tamamladı.Bucks, Philadelphia karşılaşması öncesinde birkaç günlük bir ara verecek.Rivers,diyerek ekledi: