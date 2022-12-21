PTT, CEV Challenge Kupası'na veda etti

Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında deplasmanda Romanya temsilcisi CSM Lugoj'a 3-1 yenilen PTT, organizasyona veda etti.



I.K. Ghermanescu Salonu'nda oynanan mücadeleye istediği gibi başlayamayan PTT, ilk seti 25-16, ikinci seti ise 25-18 kaybetti.



Üçüncü sette hücumda istediği sayıları bulan, bloklarda da etkili olan PTT, bu seti 25-18 önde bitirdi. Dördüncü sette etkili oyunuyla setin ortalarında dört sayı öne geçen PTT, setin sonlarına doğru bu avantajı koruyamadı. Dördüncü seti 25-23, mücadeleyi de 3-1 kaybeden PTT, organizasyona veda etti.



Başkent temsilcisi, sahasındaki ilk maçı 3-2 kazanmıştı.





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