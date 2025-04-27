Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon, Aliağa Futbol oldu

Geçen sezon olduğu gibi bu seneyi de namağlup kapatarak 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol, profesyonel liglerde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan 11. ekip oldu.



Bu yıl 3. Grup'ta 29 hafta boyunca hiç lider olamayan Aliağa Futbol, son haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un Pazarspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa'yı 5-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



İzmir ekibi, 19. haftada lider 52 Orduspor FK'nin 8 puan gerisine düşmesine rağmen sezon sonunda 2. Lig vizesi aldı.



Aliağa Futbol, 3. Lig 1. Grup'ta geçen sezonu yine namağlup tamamlamasına rağmen ligde 2. sırada kaldı ve play-off'ta bir üst lige çıkamadı.



- Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon



Yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaşan 11. takım olan Aliağa Futbol'dan önce Süper Lig'de Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 haftalık periyodu namağlup tamamlamıştı.



1983-1984 sezonunda Malatyaspor, 1. Lig'de 30 haftayı, 2020-2021'de Manisa FK de 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 müsabakayı namağlup bitirmişti.



3. Lig'de 1972-1973'te Erzurumspor, 1984-1985'te Düzce Kervan Doğanspor ile Erzincanspor, 1985-1986'da Çarşambaspor ile Kuşadasıspor, 1989-1990'da Yalovaspor, 1990-1991'de Tarsus İdmanyurdu, yenilgisiz şampiyonluk yaşadı.



- Namağlup şampiyonlar



Profesyonel liglerde namağlup şampiyonluk yaşayanlar takımların performansları şöyle:





Takımlar O G B M A Y P Sezon Lig Beşiktaş 30 23 7 0 58 20 76 1991-1992 Süper Lig Malatyaspor 30 23 7 0 52 9 53 1983-1984 1. Lig Manisa FK 36 24 12 0 84 22 84 2020-2021 2. Lig Beyaz Grup Erzurumspor 24 17 7 0 44 9 41 1972-1973 3. Lig Yeşil Grup Düzce Kervan Doğanspor 18 13 5 0 35 3 31 1984-1985 3. Lig 7. Grup Erzincanspor 14 10 4 0 33 6 24 1984-1985 3. Lig 10. Grup Çarşambaspor 22 15 7 0 49 13 37 1985-1986 3. Lig 4. Grup Kuşadasıspor 24 17 7 0 53 10 41 1985-1986 3. Lig 7. Grup Yalovaspor 28 19 9 0 56 9 66 1989-1990 3. Lig 9. Grup Tarsus İdmanyurdu 34 24 10 0 77 12 82 1990-1991 3. Lig 3. Grup Aliağa Futbol 30 17 13 0 54 13 64 2024-2025 3. Lig 3. Grup

Not: Tablodaki takımların puanları oynadıkları sezonun puan sistemine göre yazılmıştır.