Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon, Aliağa Futbol oldu

Geçen sezon namağlup olarak 2. Lig'e yükselmeyi başaran Aliağa Futbol, 2024-2025 sezonunda da yenilgisiz şampiyon olarak profesyonel liglerde namağlup şampiyonluk yaşayan 11. ekip oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon, Aliağa Futbol oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2025 15:03

Geçen sezon olduğu gibi bu seneyi de namağlup kapatarak 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol, profesyonel liglerde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan 11. ekip oldu.

Bu yıl 3. Grup'ta 29 hafta boyunca hiç lider olamayan Aliağa Futbol, son haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un Pazarspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa'yı 5-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İzmir ekibi, 19. haftada lider 52 Orduspor FK'nin 8 puan gerisine düşmesine rağmen sezon sonunda 2. Lig vizesi aldı.

Aliağa Futbol, 3. Lig 1. Grup'ta geçen sezonu yine namağlup tamamlamasına rağmen ligde 2. sırada kaldı ve play-off'ta bir üst lige çıkamadı.

- Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon

Yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaşan 11. takım olan Aliağa Futbol'dan önce Süper Lig'de Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 haftalık periyodu namağlup tamamlamıştı.

1983-1984 sezonunda Malatyaspor, 1. Lig'de 30 haftayı, 2020-2021'de Manisa FK de 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 müsabakayı namağlup bitirmişti. 

3. Lig'de 1972-1973'te Erzurumspor, 1984-1985'te Düzce Kervan Doğanspor ile Erzincanspor, 1985-1986'da Çarşambaspor ile Kuşadasıspor, 1989-1990'da Yalovaspor, 1990-1991'de Tarsus İdmanyurdu, yenilgisiz şampiyonluk yaşadı.

 - Namağlup şampiyonlar

Profesyonel liglerde namağlup şampiyonluk yaşayanlar takımların performansları şöyle:

Takımlar O G B M A Y P Sezon Lig
Beşiktaş 30 23 7 0 58 20 76 1991-1992 Süper Lig
Malatyaspor 30 23 7 0 52 9 53 1983-1984 1. Lig
Manisa FK 36 24 12 0 84 22 84 2020-2021 2. Lig Beyaz Grup
Erzurumspor 24 17 7 0 44 9 41 1972-1973 3. Lig Yeşil Grup
Düzce Kervan Doğanspor 18 13 5 0 35 3 31 1984-1985 3. Lig 7. Grup
Erzincanspor 14 10 4 0 33 6 24 1984-1985 3. Lig 10. Grup
Çarşambaspor 22 15 7 0 49 13 37 1985-1986 3. Lig 4. Grup
Kuşadasıspor 24 17 7 0 53 10 41 1985-1986 3. Lig 7. Grup
Yalovaspor 28 19 9 0 56 9 66 1989-1990 3. Lig 9. Grup
Tarsus İdmanyurdu 34 24 10 0 77 12 82 1990-1991 3. Lig 3. Grup
Aliağa Futbol 30 17 13 0 54 13 64 2024-2025 3. Lig 3. Grup
Not: Tablodaki takımların puanları oynadıkları sezonun puan sistemine göre yazılmıştır.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.